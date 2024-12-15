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Sivas'ta kan donduran cinayet: Anne ve kardeşini öldürdü

Sivas'ta Hüseyin Kurt (48), borç-alacak meselesi nedeniyle annesi Şehriban Kurt'u (67) poşetle boğarak, kardeşi Hasan Kurt'u (46) ise tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Hüseyin Kurt, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 07:44, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 07:46
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Sivas'ta kan donduran cinayet: Anne ve kardeşini öldürdü

Olay, Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

Dünden bu yana Şehriban ve oğlu Hasan Kurt'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açan olmayınca evin penceresinden daireye girdiğinde anne- oğulun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Şehriban Kurt'un evin mutfağında başına geçirilen poşetle boğulduğu, eczacı kalfası oğlu Hasan Kurt'un ise tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne- oğulun cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

BORÇ- ALACAK NEDENİYLE ANNESİ İLE KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Şehriban Kurt'un oğlu Hüseyin Kurt'u gözaltına aldı. Hüseyin Kurt'un alınan ilk ifadesinde olayı dün gerçekleştirdiği, nedeninin ise aralarında çıkan borç- alacak tartışması olduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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