13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Manisa, Kütahya çevreleri ile Düzce'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Manisa, Kütahya çevreleri ile Düzce'nin batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

13 İL İÇİN SARI KOD

MGM tarafından Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) kıyıları ile Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -11°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Düzce'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -18°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -15°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -11°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu