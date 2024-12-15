Av kazasında kuzenini hayatından etti
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trajik olayda, bir kişi av sırasında kazayla 12 yaşındaki kuzenini vurdu. Talihsiz çocuk, olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 07:56, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 07:59
Olay, öğlen saatlerinde Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. M.A (17), kuzeni Z.Y.A.'yı (12) av esnasında ruhsatsız av tüfeğiyle başından vurdu.
Başından vurulan Z.Y.A. hayatını kaybetti.
M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk incelemelere göre, M.A.'nın kuzenini yanlışlıkla öldürdüğü tespit edildi.
Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturmaya devam ediyor.