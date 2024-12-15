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Arda'nın asistleri yetmedi, 6 gol atıldı, Real Madrid, Vallecano'ya takıldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid, gol düellosuna sahne olan maçta deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı. Liderliğe çıkma şansını kullanamayan Real'de milli oyuncumuz Arda Güler mücadeleyi 2 asistle bitirdi. Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler 79. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 08:02, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 08:05
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Arda'nın asistleri yetmedi, 6 gol atıldı, Real Madrid, Vallecano'ya takıldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu konuk etti.

Estadio De Vallecas'ta oynanan mücadelede gol perdesi erken açıldı.

Rayo Vallecano, Unai Lopez'in 4. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 36. dakikada Abdul Mumin ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Şoku üzerinden çabuk atlatan konuk Real Madrid, 39. dakikada Federico Valverde'nin ceza sahası dışından attığı müthiş golle fark 1'e indirdi: 2-1

Valverde'nin golünde asisti yapan isim ilk 11'de sahaya çıkan milli oyuncumuz Arda Güler oldu.

Real Madrid, İngiliz yıldızı Jude Bellingham ile 45. dakikada skoru eşitledi: 2-2

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Konuk Real Madrid, Rodrygo'nun 56. dakikada kaydettiği golle 3-2 öne geçti. Bu golün servisini de Arda Güler yaptı.

Ev sahibi Rayo Vallecano, 64. dakikada Isi Palazan ile skora yeniden denge getirdi: 3-3

Kalan sürede taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Rayo Vallecano deplasmanında 2 puan bırakan Real Madrid, liderlik koltuğuna oturma fırsatını kullanamadı.

Bu sonuçla 2. sıradaki Carlo Ancelotti'nin öğrencileri puanını 37'ye çıkarırken Rayo Vallecano ise puanını 20'ye yükseltti. Real Madrid'in bir maçı da eksik.

Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 2 asist yapan milli oyuncumuz Arda Güler, 79. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

Bu arada, eflatun beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yedek başlattığı Vinicius, 63. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girerken, hakeme itirazdan sarı kart gören Brezilyalı yıldız oyuncu gelecek hafta Sevilla'ya karşı oynanacak maçta kart cezalısı durumuna düştü.

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