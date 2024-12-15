Eğlence yerlerini kurşunlayan 15 şüpheli yakalandı

Ele geçirilen ruhsatsız tabancaların kriminal polis laboratuvarına gönderildiği ve yapılacak balistik incelemenin ardından tabancaların kullanıldığı diğer olayların tespit edileceği öğrenildi.

Bu kapsamda kamera görüntüleriyle dijital ajanda oluşturan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ankara Özel Harekat ve Asayiş Şubesi ekipleri, 2 eğlence mekanını kurşunlayan, silahla tehdit ve yağma suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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