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Ankaralı Turgut vefat etti

Ankaralı Turgut'un vefat haberi, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin tarafından duyuruldu. Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'nın abisi" olarak tanınan Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 09:52, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 09:53
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Ankaralı Turgut vefat etti

Ankaralı Turgut'la ilgili acı haberi Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin verdi.

"ANKARA'NIN ABİSİ VEFAT ETTİ"

X hesabından mesaj paylaşan Gündüz, "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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