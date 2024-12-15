Murat Nehri kısmen dondu
Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Murat Nehri kısmen buzla kaplandı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buzla kaplandı, bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 10:00, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 10:05
AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Murat Nehri kısmen buzla kaplandı.
Bölgede etkili olan soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buzla kaplandı, bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.
İl merkezinden geçen Murat Nehri de kısmen buz tuttu. Nehrin yüzeyinden çıkan buhar ve buz kütleleri dronla görüntülendi.
Taşlıçay ilçesinde de soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu.