Murat Nehri kısmen dondu

İl merkezinden geçen Murat Nehri de kısmen buz tuttu. Nehrin yüzeyinden çıkan buhar ve buz kütleleri dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buzla kaplandı, bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.

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