Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Aynı gün yapılacak ikinci ihalede, 6 yıl (2310 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale yapacak.

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