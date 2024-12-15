Çevre Bakanlığı 2025'te 1.331 personel alımı yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında 1.331 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Alımların 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olarak gerçekleşecek.

KPSS puanına göre yapılacak alımlarda, 500 uzman yardımcısı, 200 engelli memur, 99 mühendis ve mimar, 383 idari personel ile 45 destek personeli istihdam edilecek.

Bakanlık ayrıca İŞKUR İşgücü Uyum Projesi kapsamında 1.500 kişiyi daha bünyesine katmayı planlıyor.

Sözleşmeli personel alımları şubat ayında tamamlanacak.

Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

Bakanlık, KPSS puanına göre 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 personel istihdam edecek. Pozisyon dağılımı ise şöyle olacak:

500 kişi: Çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur

200 kişi: Engelli memur

99 kişi: Teknik personel (mühendis ve mimar)

383 kişi: İdari personel

45 kişi: Destek personeli

20 kişi: İklim değişikliği uzman yardımcısı

84 kişi: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için sözleşmeli personel

Ek İstihdam Sağlanacak

Bakanlık, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İşgücü Uyum Projesi kapsamında da 1.500 kişiyi istihdam edecek.