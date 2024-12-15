Kazada yaralanan emekli öğretmen de kurtarılamadı

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında İznik ilçesi Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ömer Gocuk idaresindeki 16 BIK 26 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İrfan Güneş'in (54) kullandığı 16 AER 605 plakalı çimento yüklü tanker çarpıştı.

Otomobil zeytinliğe savrulurken tanker ise alev aldı. Tanker şoförü yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Eşrefzade Mahallesi muhtarı Ömer Gocuk'un öldüğü belirlendi. Yaralanan otomobildeki Gültekin Sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Gültekin Sürücü, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.