15 yıllık doktoru şoke eden 6 kişilik aile
15 yıllık doktoru şoke eden 6 kişilik aile
Yatakta miskince vakit geçirme sanatı: 'Hurkle-durkle'
Yatakta miskince vakit geçirme sanatı: 'Hurkle-durkle'
Yargıtay, sahte sosyal medya hesabına hapis cezasını onadı
Yargıtay, sahte sosyal medya hesabına hapis cezasını onadı
Çevre Bakanlığı 2025'te 1.331 personel alımı yapacak
Çevre Bakanlığı 2025'te 1.331 personel alımı yapacak
'Beyin çürümesi' en çok çocuk ve ergenleri etkiliyor
'Beyin çürümesi' en çok çocuk ve ergenleri etkiliyor
Bakanlık İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detaylarını açıkladı
Bakanlık İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detaylarını açıkladı
TikTok Türkiye'de 7 milyon videoyu kaldırdı
TikTok Türkiye'de 7 milyon videoyu kaldırdı
Sosyal medya şirketlerine 'ticari sır' düzenlemesi
Sosyal medya şirketlerine 'ticari sır' düzenlemesi
Evler boşaldı kiralar düştü
Evler boşaldı kiralar düştü
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerinde konuşulan rakamlar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerinde konuşulan rakamlar
13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
Adana'ya şehit ateşi düştü! 6 aylık bebeği vardı
Adana'ya şehit ateşi düştü! 6 aylık bebeği vardı
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın
Esad devrildikten sonra kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Esad devrildikten sonra kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Bakan Yumaklı: 2025'te bu uygulama zorunlu olacak!
Bakan Yumaklı: 2025'te bu uygulama zorunlu olacak!
Hakan Fidan'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
Hakan Fidan'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu
Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu
Bakan Bolat: Kişi başına milli gelirimiz yıl sonunda 15 bin dolara yükselecek
Bakan Bolat: Kişi başına milli gelirimiz yıl sonunda 15 bin dolara yükselecek
Bakan Memişoğlu 'randevu sorunu' çözümü için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 'randevu sorunu' çözümü için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halk devrimi gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halk devrimi gerçekleşti
Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı çekildi
Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı çekildi
Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı
Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Müge Anlı'nın eşi , Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı
Müge Anlı'nın eşi , Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı
Öğrenci yurdunda korkutan yangın
Öğrenci yurdunda korkutan yangın
İmar Hakkı Aktarımıyla ilgili 5 soruda merak edilenler
İmar Hakkı Aktarımıyla ilgili 5 soruda merak edilenler
11 ayda 256 milyon yolcu trenleri kullandı
11 ayda 256 milyon yolcu trenleri kullandı
Bakan Kacır'dan yerli ve milli sosyal medya platformu açıklaması
Bakan Kacır'dan yerli ve milli sosyal medya platformu açıklaması
SPK'dan kripto para borsalarına müdahale
SPK'dan kripto para borsalarına müdahale
Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Ana sayfaHaberler

Yatakta miskince vakit geçirme sanatı: 'Hurkle-durkle'

Soğuk sabahların popüler alışkanlığı olan 'hurkle-durkle', yatakta miskinlik yapmayı ve güne yavaş başlamayı ifade eden bir TikTok trendi olarak dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, bu alışkanlık ölçülü olduğunda dinlendirici olabilir, ancak aşırıya kaçıldığında günlük rutini olumsuz etkileyebilir. Yatakta geçirilen zamanı sosyal medyadan uzak durarak, günlük tutma, kitap okuma veya müzik dinleme gibi faydalı aktivitelerle değerlendirmek öneriliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 13:25, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 13:29
Yazdır
Yatakta miskince vakit geçirme sanatı: 'Hurkle-durkle'

Sabahın erken saatlerinde, hava bir de soğuksa yataktan çıkmamak bir anda dünyanın en konforlu şeyi olur. 'Hurkle-durkle', yani 'soğuk ve karanlık bir günde yatağın keyfini çıkarmak', TikTok'ta trend haline geldi. Yatakta miskin miskin vakit geçirme sanatı 'hurkle-durkle', eski bir İskoçça deyimden geliyor. Bazı uzmanlara göre, sabah yatakta oyalanmak kişiye 'kendine ayırdığı zaman' hissi veriyor. Ancak bazı uzmanlar, kişinin kendi kendine ayırdığı bu kaliteli zamanın uzaması halinde zararlı bir alışkanlığa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

The New York Times gazetesine konuşan Manhattan Therapy Collective'de uyku psikoloğu ve Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nde psikoloji doçenti olan Eleanor McGlinchey, hurkle-durkle'ın kişinin zamanını nasıl kullandığına bağlı olduğunu belirterek şunları söylüyor:

"Gece gelen bildirimlerin insafına kalmayın. Zamanınızı bilinçli bir şekilde kullanın. Örneğin, yatakta aciliyeti olan birkaç e-postayı yanıtlamak, işe başlamadan önce sizi az da olsa rahatlatıyorsa, bu net bir kazançtır."

'Günlük tutun ya da müzik dinleyin'

McGlinchey ayrıca, hurkle-durkle'ın bir diğer TikTok trendi olan 'yatak çürümesi'ne (bed rotting) dönüşmemesi için kişinin kendisine ayırdığı vakti günlük tutarak ya da müzik dinleyerek geçirmesini tavsiye ediyor.

'Yatakta vakit geçirmek uyku yerine geçmez'

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nöroloji asistan profesörü ve uyku tıbbı uzmanı Dr. Marjorie Soltis ise, "Yatakta vakit geçirmek uyku yerine geçmez. Ama vücudunuzu dinlemelisiniz. Biraz dinlendikten sonra kendinizi daha iyi hissediyorsanız, bu yine de bir fayda sağlıyor olabilir, ancak bu uyku ile aynı şey değildir" diyerek hurkle-durkle konusunda ölçülü olmanın önemine değiniyor.

Soltis, iş baskısı olmadan yatakta kalabilen ya da sağlık nedenleriyle fazladan zamana ihtiyaç duyan kişilerin bunu utanmadan yapması gerektiğini söylüyor.

Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın sizi depresif bir ruh haline sokması veya işe gitmenize engel olması halinde hemen bırakılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: cnbc.com

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber