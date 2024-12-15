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2024-YDUS 2. dönem soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın %10'luk bölümü erişime açıldı. Adaylar, ilgili dokümanlara ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 13:31, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 13:33
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2024-YDUS 2. dönem soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2024-YDUS 2. Dönem Sınavı: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

15 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 15 Aralık 2024 tarihinde saat 13.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci 25 Aralık 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2024-YDUS 2. Dönem Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

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