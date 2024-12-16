Ferdi Tayfur hastaneye kaldırılmıştı! Açıklama geldi

Tayfur'un 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtildi. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Durumu gayet iyi

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Instagram hesabından bilgilendirme mesajı paylaşan Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur'un sağlık durumu gayet iyi olup belli bir süre gözetim altında tutulacaktır" ifadelerini kullandı.