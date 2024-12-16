Ferdi Tayfur hastaneye kaldırılmıştı! Açıklama geldi
Arabesk müziğin güçlü sesi Ferdi Tayfur'dan kötü haber geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve soğuk algınlığına bağlı halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki Tayfur, tetkiklerinin daha geniş kapsamlı yapılması sonrasında Muğla Menteşe'deki bir hastaneye sevk edildi. Tayfur'un son durumunu basın danışmanı açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 09:57, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:05
Tayfur'un 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtildi. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.
Durumu gayet iyi
Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Instagram hesabından bilgilendirme mesajı paylaşan Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur'un sağlık durumu gayet iyi olup belli bir süre gözetim altında tutulacaktır" ifadelerini kullandı.