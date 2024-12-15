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Sivasspor teknik direktörsüz çalıştı

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdürdü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 15:57, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 15:59
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Sivasspor teknik direktörsüz çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, geçiş oyunları ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Bahattin Eken ve Başkan Vekili Burak Özçoban da takip etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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