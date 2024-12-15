Rize sahilinde patlamamış mühimmat bulundu
Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu. Mühimmatın işlemlerin ardından imha edileceği öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 17:29, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 17:30
Büyüktaşhane Mahallesi'nde sahilde gezen vatandaşlar deniz kenarında mühimmat olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, patlamamış mühimmatın bulunduğu alanda araştırma yaptı.