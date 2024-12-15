İzmir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Araçta yapılan aramada Mısır ve Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurmak istedi.

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