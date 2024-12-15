İzmir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Urla ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 17:40, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 17:40
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurmak istedi.
İkaza uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu Çeşme ilçesinde yakalandı.
Araçta yapılan aramada Mısır ve Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise tutuklandı.