Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2025 yılında, doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuluyor. Yeni yapı, Türkiye'nin siber güvenlik ve bilişim altyapılarını koruma, geliştirme ve kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlama amacıyla hizmet verecek. Başkanlık, Siber Güvenlik Kurulu'nun kararlarını uygulayacak ve ulusal düzeydeki stratejik hedefleri yerine getirecek.

Başkanlık Yapısı ve Görevleri

Başkanlık, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışacak ve İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi kritik bakanlıkların yer aldığı Siber Güvenlik Kurulu tarafından yönlendirilecek.

Başkanlık ayrıca:

Kamu kurumları arasında siber güvenlik koordinasyonu sağlama,

Ulusal bilişim altyapılarını koruma ve güçlendirme,

Kritik altyapılara yönelik siber tehditleri önleme gibi misyonlar üstlenecek.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde başkanlığın yasal altyapısı üzerinde çalışıyor.

Başkanlığın teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler içeren yasa teklifi, TBMM'ye sunulacak.

2025'te Yeni Düzenlemeler TBMM Gündeminde

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yanı sıra AK Parti, Ocak 2025'te birçok yeni kanun teklifini TBMM'ye getirecek. Bunlar arasında: