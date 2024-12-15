Katil İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor: 8 ölü

Saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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