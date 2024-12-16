11 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan İETT şoförü serbest

Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız
Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sponsorlu İçerik
CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama
CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama
'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama
'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama
Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış
Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış
Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı
Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
5 kurum toplamda 304 personel alacak
5 kurum toplamda 304 personel alacak
Ali Yalçın, memurlara verilmesi gereken zam oranını açıkladı
Ali Yalçın, memurlara verilmesi gereken zam oranını açıkladı
Tunç: Hukuk fakülte müfredatlarına çalışmalar başladı
Tunç: Hukuk fakülte müfredatlarına çalışmalar başladı
Engelli kadın İŞKUR sayesinde sürü sahibi oldu
Engelli kadın İŞKUR sayesinde sürü sahibi oldu
FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti
FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş
Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı: 20 yolcu tahliye edildi
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı: 20 yolcu tahliye edildi
İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama
İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

11 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan İETT şoförü serbest

Beyoğlu'nda Kuran kursuna gitmek için evden çıkan 11 yaşındaki Nesrin Cuma'ya çarparak ölümüne sebep olan İETT şoförü Hüseyin S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 20:07, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 20:09
Yazdır
11 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan İETT şoförü serbest

Olay 14 Aralık günü Taksim'de meydana geldi. 11 yaşındaki Nesrin Cuma 16.00 sıralarında Taksim'de bulunan bir Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı. Nesrin, vaktinde eve dönmeyince saat 19.00 sıralarında yakınları endişelenerek aramaya başladı. Ancak yakınları, Nesrin'i bir türlü bulamadı. Baba Akıl Cuma'yı, saat 22.00 sıralarında polis arayarak kızlarına İETT otobüsünün çarptığını söyledi. Kızlarının Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını öğrenen aile hastaneye gitti. Aile, burada kızlarının öldüğünü öğrendi. Nesrin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, otobüs şoförü Hüseyin S. ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili polis merkezine giden acılı aile, otobüs şoförü Hüseyin S.'den şikayetçi oldu.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şoför Hüseyin S., bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber