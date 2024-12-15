Aşık Mahzuni Şerif Tüneli çift taraflı ulaşıma açıldı
Kahramanmaraş-Göksun yolundaki 2 bin 867 metrelik Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tadilat çalışmaları tamamlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 20:34, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 20:50
Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçük çaplı hasarlar meydana gelen tünel 28 Ağustos'ta trafiğe kapatılarak 30 metrelik bölümde iyileştirme ve onarım kapsamında çalışmalar başlatılmıştı.
Tünelin Göksun istikametindeki tüpü, 7 Kasım'da trafiğe açılmıştı. Bakım çalışmaları nedeniyle trafik Karagöz-Püren Geçidi-Değirmendere-Gölpınar-Göksun güzergahından veriliyordu.
Tünelde Kahramanmaraş istikametindeki çalışmalar bugün itibarıyla tamamlanarak çift taraflı trafiğe açıldı.