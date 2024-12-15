Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Batman'ın Kozluk ilçesinde kontrolden çıkan bir araç şarampole devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Sürücü, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 21:10, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 21:46
İlçede Bölükkonak-Geyikli köyleri yolunda Ferhat Ö'nün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ferhat Ö. ile araçta bulunan İbrahim M, Abdurrahman A. ve Enes A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İbrahim M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.