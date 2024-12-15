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Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 21:18, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 21:19
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Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk etti.

Sarı lacivertliler, 41. dakikada Dzeko, 74 ve 90. dakikalarda En-Nesyri'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Piatek kaydetti.

RAMS Başakşehir'de Ousseynou Ba 45. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sezon 11. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 35'e çıkarıp zirve takibini sürdürdü.

Ligde 2 maç sonra kaybeden Başakşehir 22 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Deniz Dilmen'in hatalı pasında rakip yarı sahanın ortalarından Amrabat'ın boş kaleye gelişine göndermek istediği vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada Kostic'in soldan ortasına Dzeko'nun altıpas önünde dokunuşunda, savunmanın müdahale ettiği top direk dibinden auta gitti.

26. dakikada topla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük buluşan Osayi-Samuel, yay üzerinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun gelişine vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın içeri çekerek uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

35. dakikada Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazda geriden bindiren İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan Can'ın penaltı noktasının solundan sert şutunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.

38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

GOL 42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ani gelişen atakta Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Dzeko'nun uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

İlk yarı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic şoku!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Başakşehir maçında geçirdiği sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sarı-lacivertliler adına talihsiz bir an yaşandı.

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic yaşadığı sakatlığın ardından bir süre daha kendini denese de oyuna devam edemedi ve saha kenarına değişiklik işareti yaptı.

Mücadelenin 32. dakikasında Livakovic yerini Ertuğrul Çetin'e bıraktı.

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