Otomobil, durakta bekleyenlere çarptı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi'nde Samet G'nin kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.

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