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Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programında gençlerin sorularını yanıtladı. Evlilik ve aile kavramına dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'de gençlerin evlilik konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 22:44, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 22:49
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Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz

Aile Kavramının Önemi

Bir genç kızın evlilikle ilgili sorusuna yanıt veren Erdoğan, aile kavramının Türk milleti için kutsal olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bizim milletimizin aile kavramı noktasında geçmişten bugüne farklı bir kutsiyeti var. Gençler nedense evlenmiyor, boşanmalar artıyor. Erkekler kızlara, kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı. Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Bunu aşmamız lazım. Ben 25 yaşında evlendim. Ama şimdi bakıyoruz; 30, 35, 40... alıp başını gidiyor. Bir an önce evlilik yapmak lazım."

'LGBT gibi oluşumlar toplumun değeriyle bağdaşmıyor'

Erdoğan, aile yapısına zarar verdiğini savunduğu LGBT ve benzeri oluşumlara karşı olduklarını belirtti. Bu tür oluşumların toplumun değerleriyle bağdaşmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı, aile kavramına sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Diğer Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasında Türkiye'nin dış politika ve iç siyaset meselelerine dair de önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın dikkat çeken ifadelerinden bazıları şunlardı:

"Etiyopya-Somali krizinin Türkiye'de çözüldüğünü" hatırlatarak Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğini vurguladı. "Zulmün karşısında birlik olunması gerektiğini" ifade etti.

CHP'yi eleştirerek, "Bu ülke, iyi ki CHP'nin eline kalmadı" dedi ve CHP'nin Suriye politikasını ele aldı.

Gençlerin sorularına samimi yanıtlar veren Erdoğan, Türkiye'nin aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi konusundaki hassasiyetini tekrar dile getirdi.

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