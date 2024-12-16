İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi

Milyonların merakla takip ettiği 2025 asgari ücret görüşmelerinin ikinci turu bugün tamamlandı. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafının herhangi bir ücret teklifi sunmadığını ifade etti. Ağar, "Toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı. İşveren tarafının masaya rakam getirmemesinden dolayı bir sonuç alınamadı" dedi.

Ağar ayrıca, bir sonraki toplantının tarihinin önümüzdeki hafta belirleneceğini ve süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen görüşmelerde, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere çalışıyor.

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ilgilendiren bu süreç, işçi ve işveren kesiminin beklentileriyle şekilleniyor. İşçi tarafı enflasyon karşısında yaşam maliyetlerini karşılayacak bir artış talep ederken, işveren tarafı ekonomik şartları göz önünde bulunduruyor.