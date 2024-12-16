Adıyaman'da ev yangını: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde, 2 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle H.K.'ye ait evde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 07:40, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 07:42
Girne Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katında H.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.