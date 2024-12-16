Bakan Tekin: Hiçbir köy okulunu kapatmak üzere yola çıkmadık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2025 yılı bütçesiyle ilgili yaptığı sunum sonrası milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.

Bakan Yusuf Tekin, bütçe sunumunun ardından köy okullarıyla ilgili eleştirilere detaylı bir şekilde yanıt verdi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın önemine vurgu yapan Tekin, köy okullarını kapatmaya yönelik bir politikalarının olmadığını belirtti.

Tekin, "1 öğrencisi olan bir okulun eğitimin pedagojik ilkelerine uygun olmadığını söylemek mümkün. Ancak, buna rağmen 'Bizim okulumuzu kapatmayın, bir öğrenci dahi olsa eğitime devam edeceğiz' diyen hiçbir köyümüzde okul kapatmadık. Talep edenler olursa hemen okul açmaya hazırız. Bunu ısrarla ve tekrar tekrar söylüyorum," ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, eğitimin niteliğini artırmak için öğrenci sayılarına ve eğitim şartlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, özellikle köylerde yaşayan vatandaşların taleplerine her zaman duyarlı olduklarını ifade etti.

Eğitim politikalarının bu anlayışla şekillendirileceğini kaydeden Tekin, "Hiçbir veli mağdur edilmeden, köylerde eğitime devam edilecek" dedi.