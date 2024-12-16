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Bakan Tekin: Tarihte görülmemiş adil bir mülakat yaptık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat sürecine dair, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir mülakat gerçekleştirdik. Adaylarla jüri üyeleri birbirini tanımadı. Jüri üyelerine, soruların cevapları ve değerlendirme kriterleri detaylı bir şekilde aktarıldı. Adam kayırma olmadı, bunun altını çiziyorum," ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 08:15, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:35
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunun ardından, milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakan Tekin, özellikle mülakat sistemiyle ilgili eleştirilere cevap verdi ve süreçte şeffaf ve adil bir yöntem izlediklerini vurguladı.

Tekin, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir mülakat gerçekleştirdik. Mülakatlara giren aday arkadaşlarımızla jüri üyeleri birbirini tanımadı. Jüri üyelerine, adaylara yöneltilen soruların cevapları ve bu cevapların nasıl değerlendirileceği açık ve ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. Süreç boyunca hiçbir şekilde adam kayırma olmadı, bunun altını çizerek ifade ediyorum," dedi.

Mülakat sistemine yönelik eleştirilerin dayanağı olmadığını belirten Tekin, bu yöntemin liyakati ve adaleti esas alacak şekilde tasarlandığını söyledi.

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