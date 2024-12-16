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Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. Rapora göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma riski artarken, Akdeniz bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yoğun kar yağışı etkili olacak. Yetkililer, vatandaşlara olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 08:34, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 08:37
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Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile (Mardin çevreleri dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde kar olarak görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, güney kesimlerde 1-3 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında ve Finike çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakasının doğusu hafif sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyıları ve Finike çevreleri kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları ve Finike çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Mardin çevreleri dışında) bölgenin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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