Dolar yükselişini sürdürüyor
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü. 35 TL'ye bir adım daha yaklaşan dolar, günü 34,96 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 17:21, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,9490
|34,9500
|34,9630
|34,9640
|Avro
|36,7450
|36,7460
|37,7550
|37,7560
|Sterlin
|44,2430
|44,2520
|44,2740
|44,2830
|İsviçre frangı
|39,1500
|39,1600
|39,1450
|39,1550
|ANKARA
|ABD doları
|34,9190
|34,9990
|34,9330
|35,0130
|Avro
|36,7050
|36,7850
|37,7150
|37,7950
|Sterlin
|44,1830
|44,3930
|44,2140
|44,4240