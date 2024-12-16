Dolar yükselişini sürdürüyor

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,9490 34,9500 34,9630 34,9640 Avro 36,7450 36,7460 37,7550 37,7560 Sterlin 44,2430 44,2520 44,2740 44,2830 İsviçre frangı 39,1500 39,1600 39,1450 39,1550 ANKARA ABD doları 34,9190 34,9990 34,9330 35,0130 Avro 36,7050 36,7850 37,7150 37,7950 Sterlin 44,1830 44,3930 44,2140 44,4240