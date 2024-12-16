7 bölgeye 'yapay zekalı' sulama sistemi

TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe sunumunda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla, tarımsal verimi artırırken, su sarfiyatını azalttıklarını söyledi. Yumaklı, "Adana'da pilot uygulamasını yaptığımız bu sistemi, 2025 yılında 7 bölgede 20 pilot sahada daha hayata geçireceğiz. Su ve sulama alanında, güncel rakamlarla 2,4 trilyon lira yatırım yaparak, 10 bin 661 tesisi hizmete aldık. Verimliliği artırmak için Türkiye genelinde yüzde 6 olan modern sulama sistemlerinin kullanım oranını %35'den %45'e çıkardık" dedi.