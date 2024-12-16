Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu

Öner, Sıfır Atık Hareketi ile ülkenin her kesiminde sıfır atık hassasiyetinin geliştiğini belirtti. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi, kaynakların verimli kullanılması, israftan kaçınılması ve atığın önlenmesi ile iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir yol kat edildiğini anlatan Öner, "Doğru atık yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadelenin birinci şartı. Sayın Emine Erdoğan himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi ile 7 yıl önce yüzde 13 olan geri kazanım oranı bu yıl yüzde 35'e yükseldi. Geri kazanım oranının 2035'te yüzde 60'lere ulaşması hedefleniyor" dedi. Hareketin 7 yıllık karnesinin başarılarla dolu olduğunu ifade eden Öner, bu süreçte 60 milyon ton atığın geri kazanıldığını, ekonomiye 185 milyar TL katkıda bulunulduğunu, 498 milyon ağacın kesilmekten kurtarıldığını ve 5,9 milyon ton sera gazı salınımının engellendiğini sözlerine ekledi.

SABİT FİYAT ÖNERİSİ

Katı atık bertaraf tesislerinin gelirlerini ürettikleri elektrikten elde ettiğine dikkat çeken Öner, en iyi çözümün ise YEKDEM'i biten projelere sözleşmeleri boyunca yeni bir sabit fiyat belirlenmesi olduğunu anlattı. Katı atık bertarafında Türkiye'nin alt ve orta gelir grubuna dahil olan ülkelere model olabileceğini anlatan Öner, "Çünkü dünyanın büyük bölümü atıklarını karışık olarak topluyor. Bizdeki uygulanan bertaraf modelleri diğer ülkelere çok uygun. Tesislerimizde neredeyse her ay yabancı misafirlerimiz oluyor. 15 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine ülkemize gelen Lesotho Başbakanı Sam Matekane tesislerimizi gezdi ve bilgi aldı. Bizleri ülkesine yatırım için davet ettiler" diye konuştu.