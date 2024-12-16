Bakan Fidan'dan gençlere tavsiyeler: Kendinizle rekabet etmekten vazgeçmeyin

Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sponsorlu İçerik
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Bakan Tekin: Tarihte görülmemiş adil bir mülakat yaptık
Bakan Tekin: Tarihte görülmemiş adil bir mülakat yaptık
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş
Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Asgari ücrette kritik ikinci toplantı bugün
Asgari ücrette kritik ikinci toplantı bugün
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı: 20 yolcu tahliye edildi
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı: 20 yolcu tahliye edildi
İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama
İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama
Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri için tarih verdi
Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri için tarih verdi
15 yıllık doktoru şoke eden 6 kişilik aile
15 yıllık doktoru şoke eden 6 kişilik aile
Yatakta miskince vakit geçirme sanatı: 'Hurkle-durkle'
Yatakta miskince vakit geçirme sanatı: 'Hurkle-durkle'
Yargıtay, sahte sosyal medya hesabına hapis cezasını onadı
Yargıtay, sahte sosyal medya hesabına hapis cezasını onadı
Çevre Bakanlığı 2025'te 1.331 personel alımı yapacak
Çevre Bakanlığı 2025'te 1.331 personel alımı yapacak
'Beyin çürümesi' en çok çocuk ve ergenleri etkiliyor
'Beyin çürümesi' en çok çocuk ve ergenleri etkiliyor
Bakanlık İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detaylarını açıkladı
Bakanlık İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detaylarını açıkladı
TikTok Türkiye'de 7 milyon videoyu kaldırdı
TikTok Türkiye'de 7 milyon videoyu kaldırdı
Sosyal medya şirketlerine 'ticari sır' düzenlemesi
Sosyal medya şirketlerine 'ticari sır' düzenlemesi
Evler boşaldı kiralar düştü
Evler boşaldı kiralar düştü
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerinde konuşulan rakamlar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerinde konuşulan rakamlar
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan'dan gençlere tavsiyeler: Kendinizle rekabet etmekten vazgeçmeyin

İstanbul'da düzenlenen Marmara Diplomasi Forumu'nun kapanış oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. "Kendinizle rekabet etmekten vazgeçmeyin" diyen Fidan, "Zaten bir davanız var, bunun için bir de adanmışlık gerekiyor" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 09:24, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:51
Yazdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gençlerin küresel ve bölgesel meseleleri tartıştığı, sorunlara çözüm aradığı Marmara Diplomasi Forumu'na katıldı. Forumda gençlere altın niteliğinde öğütlerde bulunan Fidan, hayatın farklı dönemlerinde karşılaşılan zorluklar ve başarı için gerekli olan tutum üzerine değerli öneriler verdi.

Bakan Fidan'ın kasım ayında düzenlenen forumun kapanış oturumunda sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu, çok sayıda etkileşim aldı.

"MESLEK DEĞİŞTİRMEKTEN ÇEKİNMESİNLER"

Gençlerden birinin "Kariyer planlamasında hangi özelliklere ve hangi çalışmalara odaklanmalarını tavsiye edersiniz?" sorusuna cevap veren Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Kendinizle rekabet etmekten vazgeçmeyin. Etrafınızla değil, kendinizle rekabet edin. Zaten bir ülkünüz, bir mefkureniz, bir çizginiz, bir davanız var. Bunun için de bir adanmışlık açıkçası gerekiyor.

Biz tabii bu adanmışlığı yaparken hep şuna baktık. Benim değil de ait olduğum davanın neye ihtiyacı var? Dava sahibi olmak onu gerektiriyor.

Entelektüel faaliyetlerden çekinmesinler. Meslek değiştirmekten çekinmesinler. Etraftaki insanlarla çok meşgul olmasınlar. Örnek alacakları, imrenecekleri insan dışında kendileriyle meşgul olsunlar. Hayatta yol almış insanlarla sohbet edin arkadaşlar. Şunun için; hayatın kendisi o kadar karmaşık ve büyük ki, sizin yaşayacağınız 60-70 yıllık nitelikli hayat çok kısa ve hayatın bütününe ilişkin bir fikir sahibi yapmakta inanılmaz derecede sınırlı veri sunuyor.

"HAYATTAKİ ANLAMI KARİYER ÜZERİNDEN ÜRETMEYİN"

Hayatta yol almış, mücadele etmiş, kendini belli noktalarda ispatlamış insanlarla yapacağınız nitelikli sohbetler, alacağınız tavsiyeler sizin yolunuzu kısaltmada, inanılmaz derecede rol oynar.

Nitelikli bir tarih okuyucusu olun, yani kronolojik tarihle beraber aynı zamanda tarih usulü de muhakkak ve muhakkak okuyun. Farklı medeniyetler tarihini okuyun. Bu sizin, bu hayatta atacağınız adımların koordinasyonunu inanılmaz isabetli yapacak.

Çalıştığınız işlerin sizleri birdenbire mucizevi bir şekilde dönüştüreceğini düşünmeyin arkadaşlar. Gittiğiniz yerleri siz dönüştürün.

Hayattaki anlamı kariyer üzerinden üretmeyin. Anlam ve maneviyatı farklı şekilde inancınızdan üretin. Yani kariyerist olmayın ama çalışmaya odaklanın, nitelikli olmaya odaklanın. Kendi alanınızda gerçekten bir ders sahibi olmaya... Hani teorik fizik çalışın, kanser araştırması yapın, felsefeci olun, iyi bir grafikçi olun ama yaptığınız işin iyisi olun arkadaşlar. Emek verin. Hiçbir şey durup dururken gelmiyor."

AYETTEN ALINTI YAPTI

Bakan Fidan, sözlerinin sonunda En'am Suresi 162. Ayetinden örnek vererek, "Eğer başlangıç noktanız olacaksa hafızlar bilirler, 'Benim hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir'" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber