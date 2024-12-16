Taksici cinayeti! Üniversiteli Eren'i öldüren saldırgan yakalandı

20 yaşındaki Eren Peker, Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'inci sınıf öğrencisiydi. Hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapıyordu.

Dün gece saatlerinde aldığı müşteriyi gideceği yere götürürken, başka bir sürücüyle aralarında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Araçtan inen 3 kişi genci bıçakladı. Hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Muzaffer T. ve ona yardım eden Muammer B.'nin akşam saatlerinde Adana Çevreyolu üzerinde 06 PPY 88 plakalı otomobilde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, otomobili takibe aldı.

Şüpheliler ekiplerden kaçarken Başak Caddesi üzerinde merkez Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler Muzaffer T. ve Muammer B. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise şüphelilerden Buse K. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda suç aleti bıçak, merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi İğnel Dede Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde bulundu.