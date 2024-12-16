'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunun ardından, milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakan Tekin, 2024 yılı için Türkiye'nin bilimsel atıf sıralamasındaki başarısını duyurdu.

YÖK Başkanından alınan verilere göre, Türkiye, toplam atıf sayısı itibarıyla dünya genelinde 13. sırada bulunuyor. Ayrıca, YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarında ilk 500'de yer alan Türk üniversiteleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi gibi saygın eğitim kurumları bulunuyor.

Bakan Tekin, bu başarıların Türkiye'nin eğitim ve bilim alanındaki yükselen profilini gösterdiğini belirtti.