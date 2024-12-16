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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 9.997,66 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 18:28, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 18:29
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 69,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,12 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,16 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının bu hafta açıklanacak para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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