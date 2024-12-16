Devrilen asit yüklü tankerin şoförü öldü

Kaza, saat 08.30 sıralarında Konya- Adana kara yolunun Karapınar ilçesi girişinde meydana geldi.

Oktay Demir'in kontrolünü yitirdiği 27 HB 048 plakalı hidroklorik asit yüklü tanker, yoldan çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tankerdeki asit kaza nedeniyle etrafa dağıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Oktay Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.