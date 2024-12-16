Ambulansla çarpışan otomobildeki öğretmenevi müdürü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Karayolu Sırçalı Beldesi girişi mevkiinde meydana geldi. İçerisinde hasta bulunan ambulans, M.T. idaresindeki 66 DV 976 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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