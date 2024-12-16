Ambulansla çarpışan otomobildeki öğretmenevi müdürü öldü
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen kazada Yenifakılı Öğretmenevi Müdürü Mehmet Tülek hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 17:55, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 19:03
Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Karayolu Sırçalı Beldesi girişi mevkiinde meydana geldi. İçerisinde hasta bulunan ambulans, M.T. idaresindeki 66 DV 976 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen Tofaş marka otomobilin sürücüsü Mehmet Tülek olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.