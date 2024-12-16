Kovada sakladığı 1 milyon lira kül oldu
Karaman'da demir doğrama atölyesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken iş yeri sahibinin kovada sakladığı 1 milyon lira ise kül oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 11:32, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:34
Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki Ali Ün'e ait demir doğrumu atölyesinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
1 MİLYON LİRA YANDI
Ün, hafif zararın oluştuğu iş yerinde kovada sakladığı 1 milyon TL'nin de yandığını belirtti.
Yapılan ilk incelemede yangının, dün yanar halde bırakılan sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğunu belirledi.