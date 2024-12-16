Kovada sakladığı 1 milyon lira kül oldu

Yapılan ilk incelemede yangının, dün yanar halde bırakılan sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğunu belirledi.

Ün, hafif zararın oluştuğu iş yerinde kovada sakladığı 1 milyon TL'nin de yandığını belirtti.

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