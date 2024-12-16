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Alzheimer'dan korunmada egzersiz önem taşıyor

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin, Alzheimer'dan korunmada egzersizlerin önem taşıdığını belirterek, "Haftada 3-4 gün en az 45-50 dakika tempolu yürüyüş, aerobik, egzersiz yapmak Alzheimer'den korunmak için faydalı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 11:50, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:48
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Alzheimer'dan korunmada egzersiz önem taşıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniğinin sorumlusu da olan Keskin, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da AA muhabirine, Alzheimer'a yakalanmada artan yaş ve genetik yatkınlığın etkili olduğunu ifade etti.

Hastalığın belirtilerinin unutkanlıkla başladığına dikkati çeken Keskin, "Alzheimer, yakın dönemde olanları unutup, çocukluk dönemindekileri çok iyi hatırlaması, yani yakın bellek kaybı, eşyaların yerini karıştırması, ocakta yemek yakması, konuşurken kelimeleri bulmakta güçlük çekmesi gibi belirtiler veriyor." diye konuştu.

Keskin, Alzheimer'ın toplumda görülme sıklığının giderek arttığını, Türkiye'de 700 bin civarında hasta olduğunu belirterek, 2030'dan sonra hasta sayısının 1 milyonun üzerine çıkmasının öngörüldüğünü söyledi.

"Sağlıklı yaşlanarak" belli ölçülerde Alzheimer'dan korunulabileceğini anlatan Keskin, "Alzheimer'ın ortaya çıkışı sizin nasıl yaşadığınıza bağlı. Alzheimer'dan korunmak için gençken tedbir almak ve beynimizi korumak gerekiyor. Özellikle 20'li, 30'lu yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlığını kazanmak önemli." ifadelerini kullandı.

Keskin, Alzheimer'ın aileyi ve çevreyi de etkileyen ciddi bir hastalık olduğunu dile getirerek, Alzheimer konusunda her zaman tetikte olmak gerektiğini belirtti.

Egzersizlerin önemine dikkati çeken Keskin, "Haftada 3-4 gün en az 45-50 dakika tempolu yürüyüş, aerobik, egzersiz yapmak Alzheimer'den korunmak için faydalı." dedi.

Doç. Dr. Keskin, şöyle devam etti:

"Akdeniz tipi beslenmek, balık, kuru yemiş, kabak çekirdeği gibi tohumlardan tüketmek, uyku düzenine dikkat etmek, diyabet, tansiyon veya depresyonunuz varsa tedavi ettirmek, kafa travmalarından korunmak, trafikte kask takmak gerekiyor. Ağır kafa travmaları Alzheimer, parkinson, demans gibi hastalıkların erken ortaya çıkmasına yol açıyor."

Keskin, "Sosyal olarak aktifseniz Alzheimer daha geç gelişiyor. Kovid-19 salgınında Alzheimer hastaları belirgin şekilde kötüleşti. Sosyal ilişkiler çok önemli. Yaşlı kişinin evde oturmak yerine camiye, kahveye gidip iletişim kurması bile katkı sağlıyor. Yaşlılarımızı kesinlikle yalnız bırakmamamız lazım, onların sosyal ilişkilerde bulunmasını desteklememiz gerekiyor." diye konuştu.

- Alzheimer hastalarına kitap okumaları, bulmaca çözmeleri öneriliyor

Strateji gerektiren etkinlikler, kitap okumak, bulmaca çözmek, satranç, sudoku, kelime oynamanın Alzheimer'da koruyucu rol oynadığını belirten Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alzheimer'ın birçok tedavisi var. Hem unutkanlığı azaltmaya yönelik tedaviler hem de bu hastalarda bazı psikiyatrik, psikolojik sorunlar ve uyku bozuklukları oluşabiliyor, bunların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve davranış terapileri var. Mesela Alzheimer için beyinde biriken Amiloid proteinini temizleyen ilaçlar çıktı. Yapılan çalışmalara göre Alzheimer hastalarında egzersiz ilaçlar kadar etkili bulundu. Eğer Alzheimer hastası, erken evre egzersiz yapıyorsa ilaç almış kadar fayda görebiliyor. Onun için egzersize önem vermek gerekiyor."

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