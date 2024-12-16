Hacıosmanoğlu: Kasımpaşa katılacak, F.Bahçe süre istedi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Kasımpaşa daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını açıklamıştı.

Bu kararla alakalı olarak TFF, iki kulüple görüşme talebinde bulunmuştu.

Yapılan toplantının ardından başkan Hacıosmanoğlu "Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını, Fenerbahçe ise düşünmek için süre istediklerini iletti." dedi.