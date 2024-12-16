Türk futbolunun 'Tutunamayanlar'ı

İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sponsorlu İçerik
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
SGK prim borçlarından dolayı 6 belediyenin hesaplarına bloke
SGK prim borçlarından dolayı 6 belediyenin hesaplarına bloke
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
5 kurum toplamda 304 personel alacak
5 kurum toplamda 304 personel alacak
Yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü 18 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü 18 yaralı
Ali Yalçın, memurlara verilmesi gereken zam oranını açıkladı
Ali Yalçın, memurlara verilmesi gereken zam oranını açıkladı
Tunç: Hukuk fakülte müfredatlarına çalışmalar başladı
Tunç: Hukuk fakülte müfredatlarına çalışmalar başladı
Sahte alkol can almaya devam ediyor! 1,5 ayda 37 kişi hayatını kaybetti
Sahte alkol can almaya devam ediyor! 1,5 ayda 37 kişi hayatını kaybetti
Engelli kadın İŞKUR sayesinde sürü sahibi oldu
Engelli kadın İŞKUR sayesinde sürü sahibi oldu
FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti
FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti
E-Devlet Kapısı 16 yaşında
E-Devlet Kapısı 16 yaşında
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş
Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı: 20 yolcu tahliye edildi
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı: 20 yolcu tahliye edildi
İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama
İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama
Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri için tarih verdi
Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri için tarih verdi
Ana sayfaHaberler Spor

Türk futbolunun 'Tutunamayanlar'ı

Süper Lig'den alt liglere düşen kulüpler, ekonomik sorunlarla mücadele ediyor. Türk futbolunda hakem kararlarının ve kulüpler arası tartışmaların gölgesinde, Süper Lig'den düşen ekiplerin gelir kaybı sonrası yaşadıkları sıkıntılar dikkat çekiyor. Alt liglerdeki düşük gelir düzeyi, kulüplerin toparlanmasını zorlaştırıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 13:37, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:42
Yazdır
Türk futbolunun 'Tutunamayanlar'ı

Hakem kararlarının tartışıldığı, kulüpler arasındaki karşılıklı açıklamaların her geçen gün arttığı Türk futbolunda bazı takımların yaşadığı ekonomik sıkıntılar da dikkati çekiyor. Alt liglere göre gelir olarak daha iyi durumdaki Süper Lig'deki ekipler, ligden düştükten sonra yaşadıkları sıkıntıları aşamıyor.

Puan silme cezaları

139 takımın mücadele ettiği profesyonel liglerde Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre yaptığı incelemede Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'den 6 ekibe puan silme cezası verdi.

Süper Lig'den Adana Demirspor, 2. Lig'den Nazillispor, Afyonspor, Giresunspor, Bucaspor 1928 ve Altay, üçer puan silme cezasına çarptırıldı.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosyadan 6'şar olmak üzere toplam 18, Nesine 2. Lig temsilcisi Giresunspor'a da 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildi.

Ekonomik sorunlar yaşayanlar takımlar

Profesyonel liglerde yollarına devam eden takımlardan bazıları geçmiş dönem borçlarından dolayı transfer yapamıyor.

Yeni Malatyaspor

1. Lig'de mücadelesini sürdüren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda ettikten sonra ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından liglerden 1,5 yıl uzak kaldı. Bu sezon tekrar liglere dönen Malatya temsilcisi zor günler geçiyor.

2021-2022'de Süper Lig'den düştükten sonra 2. Lig'e kadar gerileyen Altay, 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alıyor. Şirketleşme çabaları sonuç vermeyen siyah-beyazlı ekip, kadrosundaki bazı oyuncuların yanı sıra genç isimlerle yoluna devam ediyor.

Mücadelesini 3. Lig'de sürdüren İzmir temsilcisi Karşıyaka'da olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı. Yeşil-kırmızılı kulüpte yeni kongre, 24 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.

Denizlispor'da başkan adayı çıkmadı

Süper Lig'den düştükten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'un olağanüstü genel kurulunda yönetime talip çıkmadı.

Futbol takımı 3. Lig'e kadar gerileyen Denizlispor Kulübü, 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. O sezon son 16 turuna kadar yükselen yeşil-siyahlı ekip, kupaya uzanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyondan elendi.

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra geçen sezon da TFF 2. Lig'de tutunamadı.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, bu sezon başında yaptığı yapılanmanın ardından yoluna namağlup devam ettiği 3. Lig 1. Grup'ta en yakın rakiplerinin on birer puan önünde lider durumda bulunuyor.

Akhisarspor

Süper Lig'de kesintisiz 7 sezon mücadele eden ve bu süreçte Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı birer kez müzesine götüren, UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Akhisarspor, hızlı düşüşün ardından geçen yıl Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi. Manisa temsilcisi, Süper Lig'de oynayıp amatöre düşen 32. ekip olmuştu.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta ilk 2 maçında 16 gol yiyip gol atamayan Akhisarspor, daha sonraki maçlara çıkmama kararı aldığı için Süper Amatör Küme'ye geriledi.

Eskişehirspor

Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş Orduspor, Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Mersin İdmanyurdu ve Eskişehirspor da profesyonel liglerde tutunamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber