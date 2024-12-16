5 kurum toplamda 304 personel alacak

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 88 Personel Alacak

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 88 Personel Alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2024

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Son olarak Gabar Dağında keşfedilen yüksek kaliteli petrol rezerviyle Türkiye'nin enerji arzı ve ekonomisi için büyük bir fırsat doğmuştur.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına 78 Lisans mezunu personel istihdamı sağlanacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

TPAO LİSTELERİ İÇİN

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 78 Lisans mezunu için başvurular Ulusal Düzeyde Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube

Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayınlanacak ilanda yer alacaktır.

İlanen duyurulur.

TPAO ilanı detayları için

Tarım ve Orman Bakanlığı 99 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 99 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 17 ocak 2025

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV İLANI

1. YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER

Tarım ve Orman Bakanlığında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda belirtilen alanlarda ve sayılarda, yarışma sınavı ile toplam 99 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı alınacaktır. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Her aday "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

2. YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

Son başvuru tarihi itibarıyla, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak suretiyle, "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda yer alan her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarı ile son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (e-YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir).

En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin, "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda belirtilen öğrenim dalından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Yarışma Sınavı için başvurular, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09.00'dan, 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 17.00'a kadar, "Kariyer Kapısı Platformu" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmişi doldurarak yine "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden sisteme yüklemesi gerekecektir.

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yarışma sınavına katılacak adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi iptal edilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Tarım Bakanlığı ilanı detayları için

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 17 ocak 2025

Aile Bakanlığı Tablosu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9. dereceden 35 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınav ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

A-Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dallarının birinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

3) Giriş (sözlü) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2025) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının yukarıdaki tabloda belirtilen puan türleri için belirlenen baraj puanını almış olmak.

5) İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Başvuru bitim tarihi itibariyle son 5 yıl geçerli) (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

6) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

B- Özel Şartlar

1) Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümünden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

2) Üniversitelerin Psikoloji bölümünden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

3) Üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetleri bölümünden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, ( Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

4) Üniversitelerin Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

5) Üniversitelerin Sosyoloji, İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

6) Üniversitelerin İstatistik, Matematik ve İstatistik bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

7) Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği-ELT veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

8) Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

9) Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Çalışmalar, AB İlişkileri Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

10) Üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

11) Üniversitelerin Hukuk bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

Aile Bakanlığı ilanı detayları için

Yargıtay 70 sözleşmeli personel alacak

Yargıtay 70 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 aralık 2024

Yargıtay Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Yargıtay ilanı tablosu için

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2024 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 12 uzman yardımcısı alacak

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığına 12 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 17 ocak 2025

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından:

YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

1. GENEL BİLGİLER

Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8'inci dereceli kadroda görev yapmak üzere öğrenim dalları itibariyle kadro dağılımı 2'nci maddede gösterilen toplam 12 (on iki) Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2. SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olmak. (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet (Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.),

3- Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2025) itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1990 ve sonrası doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) aşağıda belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 120 kişi içerisinde yer almak (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

5- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. Buna ilişkin olarak;

- Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır.

- Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanacaktır.

- Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.

Mezun Olunan Alan/Bölüm:

En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte ve/veya bölümlerden mezun olmak.

Dışişleri Bakanlığı için şartlar

Boş Pozisyon Sayısı: 12

Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 120

KPSS Puan Türü: KPSS P3, P14, P19, P24, P29, P34, P39, P44

KPSS Taban Puan: 80

Dışişleri Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

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