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İzmir'de 41 PKK ve FETÖ şüphelisi yakalandı

Yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 37 PKK ve FETÖ terör örgütleri şüphelisi, kendilerini kaçırmaya çalışan 4 göçmen kaçakçıcısı ile birlikte gözaltına alındı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ üyesi eski asker, 6'sının da PKK üyesi olduğu belirlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 14:00, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:02
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İzmir'de 41 PKK ve FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir'de, yurt dışına geçiş hazırlığı yapan 37 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçaklığıyla mücadele sürüyor. Ekiplerce bazı kişilerin yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 37 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada yakalananlardan 2'sinin FETÖ üyesi eski asker, 6'sının da PKK üyesi olduğu belirlendi.

Ayrıca PKK üyesi şüphelilerden birinin de 2015 yılında korucunun şehit edilmesiyle ilgili hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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