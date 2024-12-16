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CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama

CHP'li 6 belediyeye SGK prim borçları nedeniyle haciz işlemi uygulanarak hesaplarına bloke konuldu. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıklarından konuya ilişkin açıklamalar geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 18:17, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 18:17
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CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz işlemi uyguladı. Belediyelerin hesaplarına bloke konuldu.

Haciz işlemi uygulanan belediyeler, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi oldu.

SGK'nın alacağı olan belediyelerin borç miktarı şu şekilde oldu:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar TL,

İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar TL,

Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL,

Şişli Belediyesi 1,8 milyar TL,

Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 milyar TL.

Erdoğan, talimat vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK'ye olan borçlarını ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a 'muhalefet belediyelerini silkeleyin talimatı' vermişti.

İBB açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan ilk açıklamaya göre, hesaplarında bloke olmadığı belirtildi. Sosyal medyada yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir."

Mansur Yavaş'tan açıklama: Desteklerimiz sürecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya üzerindeki konuya yönelik açıklama yaptı.

Yavaş, konuya yönelik açıklamasında, ABB'nin 16 iştirakinin 6'sının borcuna yönelik tüm hesaplara bloke konulduğunu şu ifadelerle açıkladı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur.

Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir:

Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL

Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL

Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL

Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL

Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL

Anket A.Ş.: 107 bin TL.

2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar" diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz."

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