'Şırnak eğitimde fırsat eşitsizliği yaşıyor'

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin verimli kullanılmadığını savundu.

Şırnak'ın il olarak kabul edilmesinin ardından mutluluk sıralamasında, çocuk ve genç sayısında birinci sırada anlatan "Şırnak maalesef larda birkaç ilin içerisinde. larda yer almasının birçok nedeni var, fırsat eşitsizliği, adaletli bir sistem olamaması." diye konuştu.

Şırnak'ta öğretmen sirkülasyonunun fazla da kaydeden okullardaki fiziki koşulların yetersiz aktardı.