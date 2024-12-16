MEB Yurt Dışı Öğretmen Görevlendirme Kılavuzunu Yayınladı

05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bu Kılavuzun uygulanması Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygun bulunmuştur. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılır. Sınavla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, https://www.meb.gov.tr ve/veya https://yyegm.meb.gov.tr internet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular tebliğ hükmündedir.

Başvuru Tarihleri: 16-27 Aralık 2024

Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı Yeri: 81 İl E-Sınav Merkezleri

Tarihi ve Saati: 9 Şubat 2025 (Pazar), 10.00-14.00

Sınav Ücreti: 1.280,00 TL

Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınav Sonuçları: 10 Mart 2025

Sınav Giriş Belgesi, 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu - 2025

Ek-1

Ek-2