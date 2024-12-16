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Hazine 2 ihalede 31,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalelerinde 31 milyar 919,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 15:28, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:35
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Hazine 2 ihalede 31,9 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 39,88, bileşik faiz yüzde 43,85 oldu.

Nominal teklifin 40 milyar 422,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 12 milyar 608,5 milyon lira, net satış 13 milyar 581 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 14 milyar 213,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 6 yıl (2310 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 23,33 oldu.

Nominal teklifin 16 milyar 55 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 55 milyon lira, net satış 6 milyar 338,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 752,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece toplam 31 milyar 919,1 milyon lira borçlandı.

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