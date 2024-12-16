Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı

Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'de rejimin düşmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Rusya'ya kaçışının ardından ilk kez konuşan devrik lider Esad, Şam'dan nasıl ve ne zaman ayrıldığını anlattı.

Suriye'den planlı bir şekilde ayrılmadığını belirten Esad, "8 Aralık'a kadar Şam'da kaldım. Akşam saatlerinde ülkeyi terk ettim. Suriye'de yaşanan olaylara karşın istifa etmeyi ya da kaçmayı düşünmedim. Suriye'den ayrılmam planlanmış değildi." ifadelerini kullandı.

KAÇARKEN RUS HAVA ÜSSÜNÜ KULLANDI

Esad, 8 Aralık akşamı Suriye'deki Hmeymim hava üssünden Rusya'ya tahliye edildiğini, üssün insansız hava araçlarının saldırılarına maruz kaldığını aktardı.

Devrik lider, ülkeden kaçtığı sabah muhalif güçlerin başkente yaklaşması üzerine Şam'dan ayrıldığını söyledi.