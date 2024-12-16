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Soba yakarken eteği tutuşan kadın yanarak öldü

Sivas'ın Hafik ilçesinde evinde soba yakmak isterken eteği tutuşan 68 yaşındaki alzheimer hastası kadın, yanarak hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 16:16, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:33
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Soba yakarken eteği tutuşan kadın yanarak öldü

Yeniköy köyünde yalnız yaşayan M.I'nın evinin koridorunda yandığını gören bir kişi durumu muhtara bildirdi.

Muhtar ve köylüler, kadının üzerine su dökerek yangını söndürdü.

İhbar üzerine eve gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının, yatak odasında bulunan sobayı yaktığı sırada eteğinin tutuşması sonucu yandığı değerlendiriliyor.

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